الطالب السعودي يرتدى ملابسه المدرسية في المدرسة الافتراضية

وأضاف وزير التعليم أن حضور المعلمين والمعلمات والطلاب إلزامي، مضيفًا أن سبب تحديد بدء الدراسية للصفوف الأولية عند الساعة الثالثة مساءً لضمان وجود أحد أفراد الأسرة للمتابعة، بحسب ما ذكرت وكالة "المواطن" السعودية.

​وتعتبر منصة مدرستي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات، بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح منصة مدرستي للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.