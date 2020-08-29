شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النفط العراقى يأمر برفع إنتاج مصفاة الصمود لـ 280 ألف برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وزارة النفط العراقية اليوم السبت أن وزير النفط إحسان عبد الجبار أمر بزيادة الطاقة الإنتاجية بمصفاة الصمود في بيجي إلى 280 ألف برميل يوميا في أقرب وقت.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الطاقة الإنتاجية للمصفاة حاليا تبلغ 75 ألف برميل مضيفة أنها تتوقع الوصول إلى 140 ألف برميل يوميا خلال الشهورة القليلة المقبلة.