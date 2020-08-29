شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. ضبط 111 شخصا مشتبه بارتكابهم سرقات بمناطق متضررة من انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز قوى الأمن الداخلي في لبنان (الشرطة) أنه ألقى القبض على 111 شخصا، مشتبه بارتكابهم جرائم سرقة في مناطق متفرقة من العاصمة، والتي تضررت جراء انفجار ميناء بيروت البحرى، وأكدت قوى الأمن الداخلي - في بيان اليوم /السبت/ – أنها مستمرة فى اتخاذ إجراءات حفظ الأمن والنظام العام في الأماكن المتضررة جراء انفجار بيروت، يشار إلى أن الجيش اللبنانى وجهاز قوى الأمن الداخلي ينظمان دوريات راجلة وأخرى بالعربات تجوب شوارع العاصمة بيروت، بهدف حفظ الأمن والاستقرار ومنع وقوع أى مظاهر انفلات أمني محتمل جراء الانفجار المدمر الذي تعرضت له بيروت. وتركز الدوريات العسكرية والأمنية على المناطق المتضررة بشدة جراء الانفجار المدمر، الذي وقع بميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الجاري، وذلك لمنع أية تعديات أو سرقات للممتلكات في المنازل أو المحال المتضررة.

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