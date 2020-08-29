شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: إلزام الطلاب بارتداء الزي المدرسي قبل دخول «منصة مدرستي» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، أن الجميع مسؤول في قرار آلية الدراسة، مضيفا أنه قرار توافقي وتضامني وتشاركي بين الجهات المعنية بما يضمن نجاح القرار.
وحث وزير التعليم الطلاب والطالبات بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد بضرورة ارتداء الزي المدرسي قبل الدخول إلى منصة مدرستي.
وأوضح أن منصة مدرستي سوف تحاكي الفصول في المدارس الاعتيادية افتراضيا عن بعد، بجانب تجهيز الطاولة والكرسي وأن يعمل الطالب الحركات الرياضية ويردد النشيد الوطني حتى يشعر وكأنه في المدرسية.
وأضاف وزير التعليم أن حضور المعلمين والمعلمات والطلاب إلزامي في المنصة، مضيفا أن سبب تحديد بدء الدراسة للصفوف الأولية عند الساعة الثالثة مساء لضمان وجود أحد أفراد الأسرة للمتابعة.
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