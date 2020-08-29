شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أكثر من 112 ألف كجم من الأعلاف المخالفة في جدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت هيئة الغذاء والدواء، اليوم السبت، ضبط أكثر من 112 ألف كيلو جرام من الأعلاف المخالفة في محافظة جدة.

وقالت الهيئة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “ضبطت الغذاء والدواء في جدة 112.200 كجم من الأعلاف المُخالفة”.

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وأضافت هيئة الغذاء والدواء أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصانع ذات العلاقة وفقا للنظام.