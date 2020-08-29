شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قنوات للتواصل مع الدعم الفني الخاص بـ «منصة مدرستي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت وزارة التعليم، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، قنوات التواصل مع الدعم الفني الخاصة بـ منصة مدرستي وذلك قبل ساعات من انطلاق العام الدراسي عن بعد غدا الأحد.

وأوضحت وزارة التعليم أنه يمكن التواصل مع الدعم الفني الخاص بمنصة مدرستي من خلال القنوات التالية:

– منصة مدرستي madrasati.sa

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– منصة العودة إلى المدارس backtoshool.sa

– أدلة المستخدم لشرح منصة مدرستي

– نظام المحادثة الفورية (الشات بوت)

– التواصل مع إدارة المدرسة – إدارة التعليم