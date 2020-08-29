شكرا لقرائتكم خبر عن فحص «PCR» إلزامي.. الملحقية في أستراليا تحدد موعد آخر رحلة لعودة المبتعثين للمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الملحقية الثقافية السعودية في أستراليا، للخريجين والخريجات والمبتعثين ومرافقيهم، أنه تم تنسيق رحلة عودة (أخيرة ونهائية)، وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر القادم، داعية الجميع إلى سرعة التقدم بالطلبات والتواصل مع مركز رعاية المبتعثين في الخطوط السعودية لإجراء الحجوزات.

وكشفت الملحقية أنه يجب على جميع الخريجين سرعة التقدم بطلب «إنهاء دراسة» وطلب «تذكرة» بحيث تتمكن الملحقية من استمرار الصرف عليهم إلى حين مغادرتهم أستراليا في تاريخ 3 سبتمبر موعد «آخر رحلة» لعودة الخريجين إلى المملكة وكذلك «آخر تاريخ» لاستمرار الصرف على الخريجين.

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كما أكدت على جميع المتقدمين للسفر إحضار ما يثبت النتيجة (السلبية) لاختبار الكشف عن كورونا (PCR) للتمكن من صعود الطائرة حسب أنظمة وقوانين الخطوط الناقلة، مع ضرورة ظهور نتيجة الاختبار قبل الرحلة بأربعة أيام بحد أقصى.

وأرفقت الملحقية الثقافية قوائم المراكز المعتمدة للفحص لكل ولاية، وذلك على موقعها الإلكتروني من خلال الرابط (من هنا).

ودعت الملحقية الثقافية في أستراليا إلى التواصل مع قسم التذاكر على البريد الإلكتروني:

([email protected]) أو ([email protected])، أو التواصل على الرقمين التاليين: (0455455096)، (0457457151).