طفل يبلع قلم رصاص 18 سم.. بسبب الملل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

ابتلع صبي صيني قلما رصاصا طوله 7 بوصات أي ما يعادل 18 سم أثناء قيامه بواجبه المنزلي، حيث تم نقل الطفل البالغ من العمر سبع سنوات إلى مستشفى في مقاطعة خنان بوسط الصين بعد أن اعترف لوالديه بالحادث.



وذكر التقرير، أن الطفل ادعى أنه كان يحاول تقليد الممثلين الذين يبتلعون السيف الذين شاهدهم في برامج تلفزيونى .

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وأوضح التقرير، أنه تم الكشف عن الحادث عندما اصطحبه والده لطلب الرعاية الطبية في مستشفى الأطفال بمقاطعة خنان في مدينة تشنغتشو يوم الجمعة.

وقال المستشفى في تقرير إن الطفل كان يؤدي واجباته المدرسية في الصباح عندما شعر بالملل وأصبح مشتتًاـ حيث تذكر الصبي مشاهدة الممثلين وهم يمررون السيوف على حناجرهم على شاشة التلفزيون وقرر تقليد الحيلة بنفسه بقلم رصاص 7 بوصات في يده وفق اليوم السابع.

وأشار التقرير، أن الطفل دفع القلم الرصاص بالكامل إلى حلقه، واعترف الطفل في النهاية لأمه بشأن الفعل الخطير، بينما قام الوالدان على الفور بنقل ابنهما إلى المستشفى، وأثناء إجراء فحص بالأشعة السينية، رأى الأطباء القلم المدبب مستقرًا في المعدة.

وقال كبير المسعفين للصحفيين: "لقد كان محظوظا لأن الجانب المدبب من القلم الرصاص متجه لأعلى، حيث كان من المحتمل أن يخترق معدته وجهازه الهضمي إذا كان متجهًا لأسفل"، ووفقا للتقرير يقال إن الطفل تعافى بعد أن أجرى الجراحون عملية طارئة لإزالة القلم الذى يبلغ طوله 18 سم.