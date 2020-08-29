شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

فيما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، في ضوء آخر الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة:



برلين:

الشرطة تفرق تظاهرة -فرقت الشرطة في برلين السبت تظاهرة لمعارضي وضع الكمامات والقيود المتخذة لاحتواء وباء كوفيد-19، إذ إن المشاركين الذين بلغ عددهم حوالي 18 ألفاً لم يحترموا التدابير الوقائية.

وكانت بلدية العاصمة الألمانية منعت تنظيم التظاهرة الأربعاء "لأسباب تتعلق بالصحة العامة" لكن المحكمة الإدارية حكمت لصالح المنظمين الجمعة.

انطلاق طواف فرنسا

سيتم استبعاد فريق مشارك في طواف فرنسا للدراجات الهوائية من المنافسات في حال إصابة شخصين في صفوفه، بمن فيهم المسؤولون والموظفون، بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن كريستيان برودوم مدير الطواف لوكالة فرانس برس السبت، في اليوم الأول من الطواف الذي تمّ إرجاؤه شهرين بسبب تفشي الوباء.

وقال وزير التعليم والمكلف أيضاً وزارة الرياضة، جان ميشال بلانكيه السبت إن "فرضية" وقف الطواف قبل الوصول إلى باريس بسبب الوضع الصحي "ضئيلة جداً".

وتم خفض عدد المشاهدين إلى الحدّ الأدنى وفُرض وضع الكمامات بشكل إلزامي في مناطق البداية والنهاية.

وينبغي على العاملين في وسائل الإعلام الحفاظ على مسافة آمنة فيما حُرم المشاهدون هذا العام من التقاط الصور مع الفرق وأخذ التوقيعات.

اجتماع حول بطولة رولان غاروس الفرنسية

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تشكل بطولة رولان غاروس الفرنسية التي أُرجئت بسبب تفشي الوباء (من 27 سبتمبر إلى 11 أكتوبر)، موضوع اجتماع وزاري مشترك الأسبوع المقبل.

وكان المنظمون يأملون في استقبال نحو عشرين ألف مشاهد إلا أن هذا السيناريو يبدو غير مرجح أكثر فأكثر بعد رفض رئيس الوزراء إعطاء أي استثناء في المنطقة الحمراء لتجمع أكثر من خمسة آلاف شخص.

أكثر من 838 ألف وفاة

أودى فيروس كورونا المستجد ب838,271 شخصا على الأقل منذ ظهر في الصين في ديسمبر، بحسب تعداد أعدّته وكالة فرانس برس السبت 11,00 ت غ استنادا إلى مصادر رسمية.

وتم تسجيل نحو 24,8 مليون إصابة مثبتة بينما تعافى 15,976,700 شخص على الأقل.

والولايات المتحدة لا تزال البلد الأكثر تضررا في العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات إذ سجّلت 181,779 وفاة من 5,918,381 إصابة، تليها البرازيل مع 119,504 وفيات ثم المكسيك التي سجّلت 63164 وفاة والهند حيث أعلنت 62,550 وفاة والمملكة المتحدة مع 41,486 وفاة.

لندن لا تستبعد فرض قيود جديدة

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك السبت إنه لا يستبعد فرض قيود جديدة في حالة حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد هذا الشتاء قد تودي ب85 ألف شخص، وفقًا لتقرير حكومي.

- حدود كندا مغلقة حتى نهاية سبتمبر

أعلنت الحكومة الكنديّة الجمعة أنّها ستمدّد حتّى 30 سبتمبر إغلاق حدود البلاد أمام الأجانب، باستثناء بعض الأمريكيّين، بهدف الحدّ من تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.

تمديد العزل في الارجنتين

أعلنت الحكومة الأرجنتينية الجمعة تمديد تدابير العزل حتى 20 سبتمبر في وقت سجّلت البلاد حصيلة يومية قياسية مع 11717 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.