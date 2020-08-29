وقالت السفارة الأمريكية، في بيان صحفي عبر حسابها على تويتر، "تدعم الولايات المتحدة سيادة القانون، وتقدر الشراكات الوثيقة مع رئيس الوزراء السراج ووزير الداخلية (فتحي) باشاغا، كما تحث على التعاون من أجل توفير الحكم الرشيد للشعب الليبي".
جاء هذا تعليقا على قرار صدر أمس عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية بإيقاف وزير الداخلية فتحي باشاغا، احتياطيا عن العمل، وإحالته للتحقيق بشأن مظاهرات شهدتها العاصمة طرابلس.
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وفي وقت سابق، من اليوم أعربت البعثة الأممية في ليبيا عن قلقها إزاء استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين والاعتقال التعسفي للمدنيين في طرابلس.
وقالت البعثة في بيان لها "تشهد ليبيا تحولا لافتا في الأحداث يؤكد الحاجة الملحة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة من شأنها أن تلبي تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم، كما وإلى الكرامة والسلام".
وتشهد دولة ليبيا، منذ عدة سنوات، صراعا عسكريا داميا بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق الليبية.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الأمريكية تؤكد أهمية تعاون الأطراف الليبية لتوفير الحكم الرشيد للشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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