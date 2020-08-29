القاهرة–سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "أنصار الله"، عن الناطق باسم الوزارة، العميد عبد الخالق العجري، قوله إن "الأجهزة الأمنية ضبطت قيادياً كبيراً في تنظيم القاعدة ممن شاركوا في معارك قيفة بمحافظة البيضاء (غرب اليمن)".
وأضاف أن "القيادي في تنظيم القاعدة ضبطه رجال الأمن، أثناء قدومه من محافظة مأرب لتنفيذ أعمال إجرامية في العاصمة صنعاء".
ولم يكشف الناطق الأمني هوية القيادي في "القاعدة" المقبوض عليه.
وكان الناطق باسم القوات المسلحة الموالية لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، أعلن الثلاثاء الماضي في بيان بثته قناة "المسيرة"، "السيطرة على إحدى الجبهات العسكرية الهامة للتحالف في مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء والمناطق المجاورة لها بما فيها منطقة قيفة، بمساحة تقدر بـ 1000 كيلو متر مربع، اثر عملية استهدفت عناصر تكفيرية من تنظيمي القاعدة وداعش (الإرهابيان المحظوران في روسيا وعدد كبير من الدول) أسفرت عن مقتل وإصابة وأسر أكثر من 250 من تلك العناصر بينهم أمير داعش في اليمن، رضوان محمد حسين قنان، المكنى (أبو الوليد العدني) الذي لقي مصرعه و4 من قيادات التنظيم".
كانت هذه تفاصيل خبر داخلية حكومة الإنقاذ اليمنية تعلن توقيف قيادي بتنظيم القاعدة الإرهابي خطط لهجمات في صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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