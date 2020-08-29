وقالت وزارة النفط والثروة المعدنية عبر صفحتها على "فيسبوك": "تكريما لجهودهم، السيد الرئيس بشار الأسد يمنح مكافأة مالية لكل الاطفائيين وعمال الصيانة في وزارة النفط الذين ساهموا في إطفاء وإصلاح خط الغاز العربي الذي تم استهدفه باعتداء ارهابي بتاريخ 2020/8/24 في منطقة الضمير". ولم يتم الإفصاح عن قيمة المكافأة. © Sputnik . Mohammad Damour تفجير إرهابي يستهدف خط الغاز العربي بين منطقتي الضمير وعدرا شمال شرق دمشق، سوريا 24 أغسطس 2020 Advertisements ونشرت الوزارة صورا من احتفالية توزيع المكافات المالية في مبنى وزارة النفط. وتسبب تفجير خط الغاز العربي المغذي للمنطقة الجنوبية لانقطاع الكهرباء عن جميع المحافظات والمدن السورية، فيما اتخذت الحكومة السورية أولوية إعادة الكهرباء إلى محطات المياه والمنشآت الصحية والمشافي التي لا تستطيع التكيف بسهولة مع انقطاع طويل للكهرباء في ظل تزايد أعداد نزلائها من المصابين بكورونا.

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كانت هذه تفاصيل خبر الأسد يكرم العمال المساهمين بعمليات الإطفاء والصيانة بعد تفجير خط الغاز العربي في دمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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