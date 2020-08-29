وأكد سلام أن "موقفه واضح ولا لبس فيه بعدم التعامل مع هذا العهد، لأنه لا سبيل للتفاهم معه ولا مع الذهنية والعقلية والأسلوب الذي اتبعه منذ وصوله إلى سدة رئاسة الجمهورية، وإصراره على المكابرة بدلا من أن ُطلق إشارة يبدي فيها استعداده للقيام بمراجعة نقدية وجذرية للسياسات الّتي كانت وراء ارتفاع منسوب التأزم في لبنان".
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وأضاف "هذا العهد هو الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه اليوم من واقع مأساوي مأزوم أَقحم البلد في مأزق وطني كبير".
وتابع "كيف يمكن التعاون مع هذا العهد الذي يمعن في ابتداع أعراف غير مسبوقة في تاريخ لبنان، تشكل خروج على الدستور وإضعافا لـ"اتفاق الطائف" الذي اتفق عليه اللبنانيون بمبادرة كريمة من السعودية، ورأوا فيه المعبر الإلزامي لإنقاذ بلدهم بعد حرب مضنية ومدمرة وصراع مرير؟".
كانت هذه تفاصيل خبر تمام سلام: لست مستعدا للتعاون مع هذا العهد لأنه أوصل لبنان إلى طريق مسدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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