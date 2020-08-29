شكرا لقرائتكم خبر عن لبنانيون يهتفون ضد حسن نصر الله خلال تشييع جثامين ضحايا اشتباكات خلدة..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيع اللبنانيون ضحايا الاشتباكات الدامية التي وقعت في منطقة خلدة اللبنانية، بين حزب الله وحركة أمل، بسبب رفع صور مذهبية، وقد تحولت الجنازة إلى مسيرة مناهضة ضد حسن نصر الله زعيم ميليشيات حزب الله اللبناني.

وأظهرت لقطات فيديو بثتها فضائية "العربية"، مشيعين لبنانيين خلال جنازة ضحايا أحداث خلدة اللبنانية، وهم يهتفون ضد حزب الله اللبناني، مرددين هتافات "نصر الله عدو الله".

وفي وقت سابق، أعادت وحدات الجيش اللبناني فتح الطرقات التي تم إغلاقها في مناطق خلدة والناعمة وقصقص والحيصة – عكار، الجمعة، والتى شهدت اشتباكات طائفية ومذهبية خلفت قتلى وجرحى.

وذكر الجيش فى بيان عبر حسابه الرسمي على تويتر، "تدخلت وحدات الجيش الموجودة في المنطقة لضبط الوضع وإعادة الهدوء كما تمّ اتخاذ إجراءات امنية مكثفة واستقدام تعزيزات عسكرية وتسيير دوريات مؤللة. وعلى خلفية الاشكال أوقف الجيش أربعة أشخاص بينهم اثنان من الجنسية السورية، وتجري ملاحقة باقي المتورطين في الاشكال لتوقيفهم.

وتابع الجيش اللبناني: وقع إشكال في منطقة خلدة قرب سوبر ماركت رمال بين أشخاص من عرب خلدة وعدد من سكان المنطقة على خلفية رفع راية لمناسبة عاشوراء، وما لبث أن تطور إلى إطلاق نار من أسلحة رشاشة وقذائف آر بي جي ما أدى إلى سقوط قتيلين وعدد من الجرحى.

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