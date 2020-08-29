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الأمم المتحدة تطالب الأطراف اليمنية بالحفاظ على اتفاق الحديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت منظمة الأمم المتحدة الأطراف اليمنية بالحفاظ على اتفاق الحديدة في اليمن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها من تصاعد العنف في الحديدة.

 

وفى وقت سابق، بحث رئيس مجلس النواب اليمنى سلطان البركانى، اليوم السبت، مع السفير الصيني لدى اليمن كانج يونج، مستجدات الأوضاع التي تشهدها الساحة اليمنية، وفي مقدمتها الخطوات المتعلقة بتنفيذ اتفاق الرياض، وتشكيل الحكومة الجديدة، وتنفيذ الشق العسكري والأمني وفقا لما حددته الاتفاقية، وآلية التسريع، لما لذلك من أهمية في توفير مناخ آمن لعودة الهيئات القيادية إلى العاصمة المؤقتة عدن وممارسة مهامها الدستورية والقانونية.

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ودعا البركاني - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - إلى دعم جهود لاستكمال مراحل التنفيذ والإسهام في تطبيع كافة الأوضاع،لافتا إلى الاعتداءات التي تمارسها ميليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء ومناطق أخرى وعدم الالتزام بالاتفاقات والآليات التي تم التوصل إليها مؤخراً.

 

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