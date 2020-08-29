شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدينة مصراتة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد ببلدية مصراتة الليبية، اليوم السبت، تسجيل 21 إصابة جديدة بالفيروس في المدينة. وأوضحت اللجنة - في بيان أوردته (بوابة أفريقيا) الإخبارية الليبية - أن إجمالي أعداد الإصابات بفيروس كورونا في المدينة ارتفع إلى 2414، منها 2127 حالة نشطة، فيما تعافي 245 شخصا من الإصابة، كما تم تسجيل 42 حالة وفاة.

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