شكرا لقرائتكم خبر عن كتلة فتح البرلمانية الفلسطينية تجهز طرودا صحية للمصابين بكورونا في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جهزت كتلة فتح البرلمانية برئاسة النائب محمد دحلان صباح اليوم السبت، ألف طرد صحي، ووردتها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، لصالح المحجوزين في مراكز الحجر بغزة، حيث ستتولى الجهات المعنية توزيعها على المواطنين المحجوزين.

وأكدت الكتلة أن المسئولية مشتركة في ظل هذه الجائحة التي ضربت قطاع غزة في ظل الحصار المفروض على شعبنا، مشددة على أن ما قدمته هو نابع من الإحساس بالمسئولية المجتمعية وواجب المشاركة المطلوب من الجميع، آملة أن تستطيع تقديم إسهامات أخرى في المستقبل القريب لمساندة أبناء شعبنا.

Advertisements

وطالبت الكتلة المجتمع الدولي وبرلمانات العالم الضغط على الاحتلال من أجل رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني والعمل على إدخال الوقود والمواد الأساسية وإعادة تزويد القطاع بالكهرباء، في ظل تفشي هذا الوباء، مشددة على أن الاستمرار بالحصار في ظل هذا الوضع الكارثي هو جريمة بحق الإنسانية ومخالفة لكافة الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.

وختمت الكتلة بشكرها للطواقم الطبية والعاملين في الميدان لخدمة أبناء شعبنا ومواجهة تفشي الوباء وتمنيها لشعبنا الصحة والعافية والنجاة من هذا الوباء اللعين مطالبة أبناء شعبنا بالحرص والوعي الشديد والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية.