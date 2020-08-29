مياه النيل تجتاح عشرات المنازل جنوب الخرطوم

محمود حجاج / الخليج 365

احتاجت مياه النيل الأبيض بالسودان، السبت، عشرات المنازل بمنطقة الكلاكلة في حي جبل أولياء جنوب الخرطوم.

وذكرت وزارة الري السودانية أن فيضان مياه النيل ألحق أضرارا بعدد كبير من المنازل والمزارع.

ورصدت عدسة الخليج 365 مشاهد تظهر دخول المياه إلى منازل المواطنين، وسط معاناة في مواجهتها.

وفي وقت سابق السبت، تفقد رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان متضرري السيول والفيضانات بمنطقة الكلاكلة القبة، بصحبة عدد من المسؤولين.

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والخميس، أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية، أن مستوى مياه النيل وصل ارتفاعا غير مسبوق منذ مائة عام حيث بلغ 17.43 مترا، مقارنة بعام 2019 حيث كانت 17.26.

وفي آخر إحصائية لوزارة الداخلية، ذكرت أن حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن السيول والأمطار بالبلاد، بلغت خلال الموسم الحالي، 86 قتيلا، و44 مصابا، فضلا عن أضرار مادية كبيرة.

وينتهي موسم الأمطار والسيول بالسودان، في أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.

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