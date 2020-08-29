السودان.. "غرفة طوارئ" لمتضرري السيول والفيضانات

الخرطوم /أحمد عاصم/ الخليج 365



وجه رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان سلطات بلاده، السبت، بإنشاء غرف طوارئ خاصة لترتيب مساعدات للمتضررين من السيول والفيضانات.



جاء ذلك بحسب وكالة السودان الرسمية للأنباء.



وتعهد البرهان، بحسب الوكالة، "بتوفير الاحتياجات اللازمة للمتضررين من السيول والفيضانات".



وأشارت إلى أن البرهان "تفقد متضرري السيول والفيضانات بمنطقة الكلاكلة القبة بمحلية جبل أولياء جنوب العاصمة السودانية الخرطوم بصحبة عدد من المسؤولين".



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ولفتت الوكالة، إلى أن فيضانات النيل اجتاحت مناطق متعددة بولاية الخرطوم، وألحقت أضرارا بعدد كبير من المنازل والمزارع .



والخميس أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية، أن مستوى مياه النيل وصل ارتفاعا غير مسبوق منذ مائة عام حيث بلغ 17.43 مترا.



ومؤخرا، أعلنت وزارة الداخلية السودانية، أن حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن السيول والأمطار بالبلاد، بلغت خلال الموسم الحالي، 86 قتيلا، و44 مصابا، فضلا عن أضرار مادية كبيرة.



وينتهي موسم الأمطار والسيول بالسودان، في أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.

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