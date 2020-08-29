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نصيحة مهمة لضمان سرعة الإنترنت في المنزل قبل انطلاق الدراسة عن بعد

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أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي المهتم بنشر المعرفة الرقمية، نصيحة مهمة للطلاب وأولياء الأمور لضمان استقرار سرعة الإنترنت أثناء عملية التعلم عن بعد.

وقال الحمادي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”:” نصيحة.. وقت استخدام الطالب للإنترنت في المنزل، يُفضل ألا يستخدم نفس الشبكة عدة أشخاص آخرين، خاصة إذا كانت سرعة الاتصال محدودة”.

وأضاف عبدالعزيز الحمادي “أن ذلك يضمن ثبات واستقرار الإنترنت أثناء بدء الطالب في العملية التعليمية عن بُعد”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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