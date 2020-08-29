فيديو يكشف "الخدعة العسكرية".. ماذا وضعت إسرائيل على حدود لبنان

وقالت "الميادين"، إن المشاهد التي عرضتها "تظهر تعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي تقديم هدف آلي عند الحدود مع لبنان لاستدراج المقاومة إلى فخ وهمي"، مشيرة إلى أن المشاهد المصورة أظهرت "كيف تعمد الاحتلال الإسرائيلي وضع جندي آلي "روبوت" على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة".

وأوضحت أن "قوات جيش الاحتلال استخدمت أساليب تمويه متعددة ليبدو الجندي المزيف وكأنه هدف حقيقي يتحرك على الحدود، من أجل استدراج المقاومة لضرب هدف وهمي، وطي صفحة الرد"، مؤكدة أن عدسة الإعلام الحربي للمقاومة في لبنان، التقطت هذا الفيديو يوم الأحد الماضي 23 أغسطس/ آب عصراً، في خراج بلدة "ميس الجبل" في جنوب لبنان.ويظهر في الفيديو، "نشر الجيش الإسرائيلي دبابتين له إلى جانب روبوت يتحرك ذهابا وايابا، ويرفع مجسما لجندي إسرائيلي وسط سحابة دخانية مفتعلة، آثناء نشاط هندسي لقوات الاحتلال، في منطقة كروم الشراقي"، مشيرة إلى أن "الخطوة الإسرائيلية تأتي فيما يتواصل التأهب الإسرائيلي منذ أكثر من شهر تحسباً لرد المقاومة على اغتيال الشهيد علي كامل محسن في الغارة الإسرائيلية على سوريا".

وكان قادة القطاع الشمالي في الجيش الإسرائيلي، قالوا إن "حزب الله فشل مرتين بالانتقام من إسرائيل، على مقتل أحد عناصره في سوريا بغارة منسوبة لإسرائيل، لكنه مصمم على إيذاء إسرائيل". وأضاف القادة "ردنا كان حادا ودفعّناه ثمنا باهظا، وهو ثمن يدلل على أننا لن نسمح بإلحاق الأذى بسكان الجليل وجنودنا، وأننا لن نسمح له بمضايقة المتجولين الذين يغمرون الجليل".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء الماضي، في بيان صادر عنه، قيام طائرات إسرائيلية بقصف مواقع تابعة لـ "حزب الله" اللبناني، بعد إطلاق نار من لبنان بتجاه قواته، فيما اعتبر الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، أن ما حصل في جنوب لبنان أمر حساس ومهم، منوها إلى أنه لن يعلق عليه في الوقت الحالي.