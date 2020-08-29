- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق داخل مخيم للنازحين السوريين فى سهل البقاع بلبنان.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اندلع حريق داخل مخيم للنازحين السوريين فى برالياس، إحدى قرى سهل البقاع، حيث تتوسط محافظة البقاع، اليوم السبت، إلا أن قوات الدفاع المدنى اللبنانى تمكنت من السيطرة على الحريق.
إخماد حريق في مخيم للنازحين
وقالت المديرية العامة للدفاع المدنى اللبنانى عبر حسابها الرسمى على فيسبوك :"أخمد عناصر من الدفاع المدنى فى تمام الساعة 9 صباحا من تاريخ اليوم حريقاً شب فى ثلاثة خيم داخل مخيم للنازحين السوريين فى برالياس-البقاع... وقد اقتصرت الاضرار على الماديات".
ونشرت المديرية العامة للدفاع المدنى اللبناني, عبر حسابها الرسمى على فيسبوك، عددا من الصور التى ترصد محاولات الدفاع المدنى السيطرة على الحريق، كما أظهرت نجاح رجال الإطفاء فى إخماد الحريق قبل أن يتنشر فى الخيام المجاورة.
الدفاع المدني اللبناني
السيطرة على حريق في مخيم للنازحين
المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني عبر فيسبوك
حريق داخل مخيم للنازحين السوريين في سهل البقاع
حريق داخل مخيم للنازحين السوريين
كانت هذه تفاصيل خبر السيطرة على حريق داخل مخيم للنازحين السوريين فى سهل البقاع بلبنان.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.