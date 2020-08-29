شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات كورونا في المملكة.. 987 إصابة جديدة و27 وفاة و1038 حالة تعافي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة آخر تطورات فيروس كورونا في المملكة، فيما يتعلق بعدد الإصابات والوفيات وكذلك حالات التعافي الجديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وسجلت الوزارة، اليوم السب،987 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما رصدت تعافي1038 حالة، مقابل وفاة 27 شخصا.

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