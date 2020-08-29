شكرا لقرائتكم خبر عن قبل 70 عاماً.. صورة نادرة لطلاب أول مدرسة في الظهران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر حساب “دارة الملك عبدالعزيز” عبر حسابها الرسمي في “تويتر” صورة لأول مدرسة أنشئت في الظهران قبل 70 عامًا تقريبًا.

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وأوضحت دارة الملك عبدالعزيز أن المدرسة كانت تقوم بتعليم الطلاب اللغة الإنجليزية تمهيدًا لالتحاقهم بالعمل في شركة أرامكو.

وتعد مدرسة الجيل أول مدرسة أنشئت في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية، وذلك في خمسينيات القرن العشرين.