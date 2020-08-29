شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: ضبط سائق حافلة بسبب حاوية مثبتة بطريقة غير آمنة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، القبض على سائق، بعد رصده في مقطع فيديو أثناء قيادته لشاحنة بها حاويه كبيرة غير مثبتة بطريقة آمنة.
ورصد مقطع فيديو متاول على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مرور سيارة بها حاوية كبيرة، غير مثبتة، تسير في شارع الحرازات بمحافظة جدة.
وقالن إدارة المرور، تعليقا على المقطع: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة واحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.
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