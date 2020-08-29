شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مهام لقائدي المدارس لإنجاح العملية التعليمية عبر منصة مدرستي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حدّدت وزارة التعليم دور قائد وقائدة المدرسة في نجاح الرحلة والعملية التعليمية عن بُعد في منصة مدرستي. وقالت وزارة التعليم، في تغريدة عبر “تويتر”: “خطوات مهمة لخدمة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، وتقديم الدعم الفني لهم”. وحددت وزارة التعليم مهام قائد وقائدة المدرسة على النحو التالي: –الدخول إلى منصة مدرستي. – ضبط إعدادات الجدول الدراسي. Advertisements – التحقق من تطابق بيانات الطلاب والمعلمين والفصول الدراسية. – إسناد الأدوار والمهام لمنسوبي المدرسة. – الاطلاع على تقارير الإنجاز واتخاذ الإجراءات العلاجية. – عقد اجتماعات افتراضية والتواصل مع منسوبي المدرسة. – متابعة المعلمين ومنسوبي المدرسة في تنفيذ المهام.

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