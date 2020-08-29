شكرا لقرائتكم خبر عن «ؤ» : القمر يحاذي أجمل كواكب المجموعة الشمسية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، ‏اليوم السبت، أن يقترن القمر بكوكب زحل على شكل محاذاة.

وقال الزعاق، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “سيقترن القمر بكوكب زحل على شكل محاذاة ويشاهد بالعين المجردة طوال الليلة.

وأضاف الزعاق أن كوكب زحل هو الأجمل من بين الكواكب لاحتوائه على حلقات جميلة تشاهد عبر التلسكوبات.