زوكربرج ينتقد فيسبوك بعد تدشين صفحة جماعة مسلحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

قال مارك زوكربرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، إن الموقع ارتكب "خطأ تشغيليا" بعدم التحرك على نحو سريع لحذف صفحة جماعة مسلحة نشرت دعوة لحمل السلاح في كينوشا بولاية ويسكونسن الأمريكية.



وقالت الشركة يوم الأربعاء إنها حذفت صفحة تحمل اسم حرس كينوشا، وحدثا أطلقته الصفحة تحت عنوان "مواطنون مسلحون لحماية أرواحنا وممتلكاتنا"، نظرا لانتهاكها سياسة الشركة بشأن "المنظمات المسلحة".

وجاء تحرك فيسبوك بعد مقتل شخصين بالرصاص خلال احتجاجات في المدينة مساء الثلاثاء في ثالث ليلة من الاضطرابات التي أعقبت إطلاق رجل شرطة أبيض النار على رجل أسود يدعى جيكوب بليك مما تركه بلا حراك.

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وقال زوكربرج في رسالة مصورة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك إن الشركة تلقت شكاوى "من عدة أشخاص" بشأن منشور صفحة حرس كينوشا.

وأضاف: "لم يلحظ المتعاقدون والمراجعون الذين حولت لهم الشكاوى الأولية الأمر، مضيفا "مع المراجعة الثانية على نحو أكثر حساسية خلص الفريق المسؤول عن المنظمات الخطيرة إلى أن هذا (المنشور) ينتهك السياسات وحذفنا الصفحة".

وقالت الشركة إنها ستواصل تطوير سياسات رصد المنظمات التي يحتمل أن تكون خطيرة.

وقال متحدث باسم الشركة "هذه سياسة جديدة أطلقناها في الأسبوع الماضي ولا يزال فريق من المتخصصين يعزز تطبيقنا لها".