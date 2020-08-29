مصر تحقق ما لم تستطعه دولة غيرها في أفريقيا والشرق الأوسط

وأضاف معيط خلال افتتاح المشروعات القومية في الإسكندرية، أن جميع التقديرات والمؤسسات المالية ذكرت أن مصر مع فيروس كورونا لن تحقق معدل نمو إلا بنسبة 1.3%، إلا أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق نسبة نمو تصل إلى 1.8 %.

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH

وتابع أنه خلال أزمة كورونا كان هناك الكثير من الدول التى تعرضت لمشكلة عدم القدرة على التمويل والاقتراض من المؤسسات الدولية، متابعا أن المنظمات الدولية أكدت أن الاقتصاد المصري بعد فيروس كورونا سيرتفع بمعدل 6.5%.

وقال إن الدولة المصرية تقترض لإنشاء مجموعة من المشروعات، مشيرا إلى أن مصر ستستعيد معدلات النمو خلال العام المقبل بعد انتهاء أزمة كورونا.

في السياق ذاته، صرح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بأنه لن يبيع الوهم للمواطنين تحت اعتبارات السياسة وللحفاظ على الشعبية.

Advertisements

ونقلت قناة "صدى البلد" تصريحات للسيسي، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، قال خلالها إن التعدي والبناء غير المخطط سبب أزمة كبيرة ويدمر الكثير من قدرات الدولة.

وقال السيسي: "لن أبيع الوهم أبدا للناس تحت اعتبارات السياسة والحفاظ على الشعبية"، مضيفا أنه تم تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي أنهي العديد من الأزمات الاقتصادية.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الاسكندرية، وتشمل تلك المشروعات مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.