السيسي: لن أبيع الوهم للناس للحفاظ على الشعبية

ونقلت قناة "صدى البلد" تصريحات للسيسي، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، قال خلالها إن التعدي والبناء غير المخطط سبب أزمة كبيرة ويدمر الكثير من قدرات الدولة.

وقال السيسي: "لن أبيع الوهم أبدا للناس تحت اعتبارات السياسة والحفاظ على الشعبية"، مضيفا أنه تم تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي أنهي العديد من الأزمات الاقتصادية.

وتابع الرئيس السيسي أن التعدي على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط من أهم المشكلات الحالية، موضحا أن الري الحديث يجلب عائد كبير للمزارعين ويحقق مكاسب.

وكشف أن المدن الجديدة تم بناؤها حتى لا يقوم المواطنون بالبناء على الأراضي الزراعية، ويتم إنشاء العديد من المدن الجديدة حتى تتغير ثقافة الأجيال القادمة بالانتقال إلى المدن الجديدة.

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وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الاسكندرية، وتشمل تلك المشروعات مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.

وكان وزير الإسكان المصري قد أعلن، في وقت سابق، أن الإنفاق على العشوائيات في بلاده وصل إلى 250 مليار جنيه.

وأكد الوزير عصام الجزار، في مداخلة هاتفية له على فضائية صدى البلد أن "المواطن يتسلم الوحدة السكنية كاملة ويدفع 300 جنيه شهريًا فقط للصيانة، وفي بعض المشروعات يدفع مبلغ ما بين 3 أو 5 آلاف تأمين للمنقولات".

وقال إن حجم الإنفاق على العشوائيات وصل إلى 250 مليار جنيه.(الدولار يساوي 15.94 جنيه مصري)