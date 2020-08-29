الجيش العراقي يرد على تقارير "وجود قوات سعودية في قاعدة التاجي"

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وأوضح الخفاجي، أن "القوات المتواجدة في قاعدة التاجي الجوية هي القوات الأمنية العراقية بكل مسمياتها، وفي السابق كان هناك تواجد لقوات التحالف الدولي، ولكن هذه القوات سلمت مواقعها في هذه القاعدة إلى القوات العراقية باحتفال رسمي كبير".
وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن "جنودا سعوديين برفقة رتل لقوات التحالف الأمريكي الذي انسحب من قاعدة التاجي، وصلوا إلى القاعدة الأمريكية في الشدادي بريف الحسكة الجنوبي في سوريا قادمينَ من العراق".
وأعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأحد الماضي، مغادرة قاعدة التاجي شمالي العاصمة العراقية بغداد، لافتًا إلى أنه سلم مواقع تدريبية بقيمة 347 مليون دولار للقوات العراقية.
© Sputnik / Mohamed Hassan
قاعدة التاجي العسكرية في العراق
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