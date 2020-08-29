شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 417 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة بين الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم السبت تسجيل 417 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وأربع حالات وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقالت في بيان صحفي إن ثلاث حالات وفاة كانت في محافظة الخليل بينما كانت الحالة الرابعة في مدينة أريحا. وأضافت أن الخليل تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 148 حالة تلتها محافظة رام الله والبيرة بإجمالي 79 إصابة فيما سجلت 29 حالة في قطاع غزة وتوزعت باقي الحالات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.
وأشارت إلى أن هناك 40 من المصابين "في غرف العناية المكثفة، بينهم ثمانية مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي".
وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بين الفلسطينيين منذ بدء انتشار فيروس كورونا في مارس بلغ 28438 إصابة تعافى منها 19323 فيما بلغت حالات الوفاة 164 حالة.
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