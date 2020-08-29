شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 673 إصابة من كورونا فى الكويت.. وارتفاع إجمالى المتعافين لـ 75993 حالة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكویتیة، الیوم السبت، شفاء 673 إصابة من فيروس كورونا "كوفید-19" خلال الـ 24 ساعة الماضیة، لیبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافین من الفيروس فى الكویت 75993 .حالة وقالت الوزارة في بیان، نقلته وكالة الأنباء الكویتیة "كونا"، إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبیة اللازمة والخطوات المتبعة بھذا الشأن.
وأوضح وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح،اليوم السبت، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ673 من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الجمعة، شفاء 798 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 75 ألفا و320 حالة.
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