شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 329 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطنى لمكافحة الأمراض بليبيا، تسجيل 329 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد) ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 12 ألفا و958 حالة، وأضاف المركز - وفقا لما أوردته بوابة الوسط الليبية، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 231، وشفاء 23 حالة، مشيرا إلى أنه لا يزال 11 ألفًا و394 حالة نشطًا.

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