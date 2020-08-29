القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365
قال مسؤول إسرائيلي، إن محادثات الوفد المصري للتهدئة بين تل أبيب وحركة "حماس"، وصلت إلى طريق مسدود.
جاء ذلك في تصريحات نقلتها قناة "كان" الرسمية، الجمعة، عن مسؤول إسرائيلي وصفته بـ"الكبير"، دون ذكر اسمه.
وحذّر المسؤول من أنه "إذا لم تتوصل تل أبيب وحماس إلى حل لقضية غزة، فقد نكون مقدمين على جولة قتال أخرى".
وأضاف أن "الخلاف بين إسرائيل وحماس أدى إلى جعل الوسطاء المصريين يشعرون باليأس، والوساطة المصرية وصلت إلى طريق مسدود".
وفي السياق ذاته، كشفت قناة (13) الإسرائيلية الخاصة، السبت، أن "إسرائيل عرضت على حركة حماس عبر عدد من الوسطاء، تقديم مساعدات لغزة لمكافحة فيروس كورونا، مقابل وقف إطلاق البالونات الحارقة والصواريخ".
وأشارت إلى إن "إسرائيل تعتقد بأنها في حال ساعدت حماس على التصدي لوباء كورونا في غزة، فإن ذلك سيسهم في إعادة الأوضاع إلى الهدوء على الحدود".
ولم يصدر تعليق فوري من حماس على هذه الادعاءات.
وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن عدد الإصابات بفيروس كورونا، منذ مارس/ آذار الماضي، وصل إلى 221، بينهم 72 حالة تعاف، و3 وفيات.
ومنذ نحو 3 أسابيع، تسود قطاع غزة حالة من التوتر الأمني والميداني، في أعقاب استمرار إطلاق "بالونات" تحمل مواد مشتعلة من القطاع؛ تسببت باندلاع حرائق في بلدات إسرائيلية محاذية.
ووفقًا لوسائل إعلام عبرية، من بينها قناة "كان"، فإن 24 حريقًا اندلعت الجمعة في مناطق متفرقة من غلاف غزة، جنوبي إسرائيل.
ويشنّ الجيش الإسرائيلي غارات ضد مواقع لـ"حماس" والفصائل في غزة، يقول إنها تأتي في سياق الرد على إطلاق البالونات.
وفي 16 و17 من أغسطس/ آب الجاري، زار وفد مصري رسمي قطاع غزة والضفة الغربية لبحث حالة التصعيد والتوتر التي تسود القطاع، مؤخرا.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إسرائيلي: محادثات وسيط التهدئة مع حماس وصلت "طريقا مسدودا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.