كندا تبقي حدودها مغلقة حتى نهاية سبتمبر.. والأرجنتين تسجل عدداً قياسياً في إصابات كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الحكومة الكنديّة، الجمعة، أنّها ستمدّد حتّى 30 سبتمبر/أيلول القادم، إغلاق حدود البلاد أمام الأجانب، باستثناء بعض الأمريكيّين، بهدف الحدّ من تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.

وقال وزير السلامة العامة، بيل بلير، في تغريدة على تويتر، إنّ المواطنين الكنديين والمقيمين الدائمين العائدين إلى كندا سيظلون مضطرين للخضوع لإجراءات الحجر الصحّي. ومنذ مارس/آذار الماضي، تفرض كندا على جميع الوافدين، سواء أكانوا كنديين أم لا، حجراً صحّياً إلزاميّاً مدّة 14 يوماً. أمّا الرعايا الأجانب الذين تظهر عليهم أعراض مرض كوفيد-19 فيُمنعون من دخول البلاد.

والحدود البرية الكندية - الأمريكية ستبقى مغلقة لغاية 21 سبتمبر/أيلول القادم، بموجب اتفاق ثنائي أبرمته أوتاوا مع واشنطن. ولا يسمح بعبور هذه الحدود سوى لشاحنات البضائع وللمسافرين الذين يعتبر سفرهم ضرورياً. وهذه الحدود البرية، الأطول في العالم بين بلدين، مغلقة مُنذ مارس/آذار الماضي، بموجب اتفاق أبرمه البلدان ويتم تجديده شهرياً.

وسجّلت كندا لغاية، الجمعة، أكثر من 127 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، بينها نحو 9140 وفاة.

من ناحية أخرى سجلت الأرجنتين أعلى عدد من حالات الإصابة اليومية الجديدة بمرض كوفيد-19، الجمعة، مع تخفيف الحكومة جزئياً إجراءات العزل العام للسماح بتجمع أكثر من عشرة من الأماكن المفتوحة مع وضع كمامات.

وبدأت القيود المرتبطة بالجائحة في البلاد في 20 مارس/آذارالماضي، وقال الرئيس، ألبرتو فرنانديز في كلمة بثها التلفزيون، إن من المقرر استمرار القواعد الجديدة المخففة بشكل أكبر حتى 20 سبتمبر/أيلول القادم، على الأقل.

وقال فرنانديز: اليوم بإمكاننا اتخاذ خطوة جديدة من خلال إجازة تجمع ما يصل إلى عشرة أشخاص في الأماكن المفتوحة، مع الحفاظ على التباعد مترين ووضع كمامة. سيطبق ذلك في كل أنحاء البلاد وذلك على الرغم من تسجيل حكومته أعلى عدد من حالات الإصابة الجديدة والذي بلغ 11717 حالة.

ويبلغ عدد الحالات المؤكدة في الأرجنتين حتى الآن 392009 حالات إضافة إلى 8271 حالة وفاة، بينما قال رئيس بلدية بوينس أيرس، الجمعة، إنه يعتزم ابتداءً من هذا الأسبوع الموافقة على تقديم المطاعم خدماتها للزبائن على الطاولات الموجودة في الهواء الطلق، كما أن المدينة تدرس عودة نشاط البناء تدريجياً.