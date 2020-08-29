اختيار خليفة شينزو آبي 15 سبتمبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت وكالة كيودو للأنباء، السبت، أن الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان، سيختار خلفاً لرئيس الوزراء، شينزو آبي، في 15 سبتمبر/أيلول المقبل، بعد إعلان آبي المفاجئ استقالته لأسباب صحية الجمعة.

ومن المؤكد فعلياً أن يصبح رئيس الحزب الديمقراطي الحر الذي يتزعمه آبي، رئيساً للوزراء بسبب أغلبية الحزب في المجلس الأدنى من البرلمان. ويمثل إعلان آبي استقالته نهاية شغله للمنصب وبداية سباق يستمر عدة أسابيع ليحل شخص محل أطول رؤساء وزراء اليابان بقاء في السلطة. وجاءت استقالة آبي بعد تفاقم إصابته بالتهاب القولون التقرحي الذي يعاني منه منذ سنوات.

وامتنع آبي خلال مؤتمر صحفي عن تحديد اسم الشخص الذي يفضله لخلافته، وأشار وزير الدفاع السابق، شيجيرو إيشيبا ووزير الخارجية السابق، فوميو كيشيدا إلى اعتزامهما ترشيح نفسيهما في حين يعد يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء ووزير الدفاع تارو كونو من بين المرشحين المحتملين.

ونقلت كيودو عن تارو آسو، نائب رئيس الوزراء ورئيس الوزراء السابق، وهو أيضاً وزير مالية آبي، أنه لا يعتزم الانضمام إلى سباق خلافة آبي. وقال آبي، إن تحديد الجدول الزمني لانتخابات الحزب أمر تقرره قيادة الحزب الديمقراطي الحر، لكنه يعتقد أنه سيظل متماسكاً صحياً حتى يتم اختيار خليفة له.

وعادة يتعين على الحزب إعلان انتخابات قيادته قبل شهر من إجرائها ولكن في حالة أي استقالة مفاجئة يمكن الدعوة لإجراء انتخابات استثنائية «في أسرع وقت ممكن» بين أعضاء البرلمان وفروع الحزب الديمقراطي الحر المحلية.

وقالت كيودو، إن السيناريو الرئيسي هو إجراء الانتخابات في 15 سبتمبر/أيلول المقبل، في حين قالت وسائل الإعلام إنه سيتم تحديد الشكل والتاريخ يوم الثلاثاء.