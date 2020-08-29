مجلس الأمن يجدد تفويض «اليونيفيل» في لبنان ويخفّض عددها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جدّد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، تفويض قوّة الأمم المتّحدة الموقّتة في لبنان (يونيفيل) لسنة واحدة، وخفّض عدد هذه القوّة، مطالبًا بيروت بتسهيل الوصول إلى أنفاق تعبر الخطّ الأزرق الذي يفصل لبنان وإسرائيل.

وأشار دبلوماسيّون إلى أنّ المجلس تبنّى بإجماع أعضائه الـ15 مشروع قرار في هذا الإطار صاغته فرنسا. ونصّ القرار: إقرارًا منه بأنّ قوّة اليونيفيل طبّقت ولايتها بنجاح منذ العام 2006، ما أتاح لها صون السّلام والأمن منذ ذلك الحين فإنّ المجلس يُقرّر خفض الحدّ الأقصى للأفراد من 15 ألف عسكري إلى 13 ألفًا.

وقال دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه لوكالة فرانس برس: في الواقع، لن يُغيّر هذا القرار كثيرًا، لأنّ عدد جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل يبلغ حالياً عشرة آلاف و500 جندي. من جهة ثانية، يدعو النصّ حكومة لبنان إلى تسهيل الوصول السريع والكامل لليونيفيل إلى المواقع التي تريد القوّة التحقيق فيها، بما في ذلك كلّ الأماكن الواقعة شمال الخط الأزرق (الذي يفصل لبنان عن إسرائيل) والمتّصلة باكتشاف أنفاق عام 2019 تسمح بعمليّات توغّل في الأراضي الإسرائيليّة.