2.4 مليار درهم عقود «تدوير» خلال 5 سنوات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن مركز أبوظبي لإدارة النفايات- تدوير، أن إجمالي حجم النفايات التي تم جمعها في كافة أرجاء إمارة أبوظبي، خلال النصف الأول من العام الحالي، قد وصل إلى ما يقرب من 1,056,045.50 طناً من النفايات ضمن نطاق العقود التشغيلية العامة، شملت النفايات البلدية الصلبة، والنفايات كبيرة الحجم، والنفايات الخضراء من المناطق السكنية والعزب والمزارع، ومخلفات الحيوانات من العزب والمزارع، بالإضافة إلى نفايات الهدم والبناء والحيوانات النافقة ونفايات المسالخ والإطارات المستعملة، التي يتم جمعها عبر عقود «تدوير» العامة في مختلف أرجاء إمارة أبوظبي.

وبلغ إجمالي النفايات الزراعية من المناطق السكنية والعزب والمزارع خلال النصف الأول من العام الحالي ما يقرب من 232,169.00 طن في مناطق أبوظبي والعين والظفرة، بينما بلغت نسبة النفايات التي تم جمعها من مخلفات الحيوانات من العزب والمزارع في الفترة نفسها بالمناطق الثلاث إلى ما يقارب 238,955.14 طناً.

بينما وصلت كمية النفايات البلدية الصلبة التي استقبلتها منشآت تدوير خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري إلى 526,007.64 طناً، والنفايات كبيرة الحجم بلغت 28,833.26 طناً، ومخلفات الهدم والبناء 14,223.22 طناً، والحيوانات النافقة 6,418.33 طناً، ونفايات المسالخ 7,052.74 طناً، ونفايات الإطارات المستعملة 2,386.17 طناً.

الحفاظ على البيئة

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وتعليقاً على تلك الجهود، قال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات- تدوير: «إن المركز يُكثف جهوده بشكل متواصل من أجل الحفاظ على بيئة صحية وآمنة لمجتمع إمارة أبوظبي، إلى جانب سعيه الدائم نحو تعزيز كل أشكال التنمية المستدامة، ومظاهر الصحة العامة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة، وترجمة لخطة أبوظبي 2030».

وأكد أن المركز يتبنى خططاً مُحدثة على صعيد جمع ونقل النفايات ومعالجتها في الإمارة، بالاعتماد على أفضل الممارسات المعتمدة عالمياً، وباستخدام أحدث الآلات والمعدات والأدوات الخاصة بالمعالجة للتعامل مع كافة المخاطر التي قد تنبعث من تلك النفايات على اختلاف أنواعها.

وأضاف أن مركز أبوظبي لإدارة النفايات قد واجه خلال النصف الأول من العام الحالي تحديات في ظل انتشار جائحة كورونا على الصعيد العالمي، إلا أن فرق تدوير استطاعت أن تحقق إنجازات نوعية، وأبدت جاهزية عالية لمواجهة هذا التحدي وحماية كل مظاهر الصحة والسلامة العامة في الإمارة لتأمين بيئة نظيفة صحية وآمنة.

كنس الشوارع

وشارك في عمليات جمع ونقل النفايات والنظافة العامة خلال النصف الأول من العام الحالي طاقم عمل ميداني مكون من 5325 عاملاً، استخدموا 987 مركبة ومعدة لازمة للعمليات، وما يقرب من أكثر من 153 ألف حاوية، في حين وصل المعدل الشهري لكمية النفايات التي يتم التعامل معها إلى 178,150.27 طناً.

ووصل المتوسط الشهري للمسافة الطويلة للكنس الآلي للشوارع في إمارة أبوظبي إلى ما يقرب من 95,100 كم، ومعدل شهري لعدد مرات تفريغ الحاويات وصل 4,112,675 مرة، ومعدل غسيل الحاويات بشكل شهري وصل إلى 566,378 مرة، بينما شملت مناطق الخدمة والعقود التشغيلية 7 مناطق، ووصلت القيمة الاجمالية للعقود التشغيلية إلى أكثر من 2.4 مليار درهم على مدار 5 السنوات.

جدير بالذكر أن مركز أبوظبي لإدارة النفايات- تدوير هو الجهة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن كافة الأنشطة المتعلقة بتطوير خدمات إدارة النفايات من جمع ونقل ومعالجة والتخلص الآمن منها بطريقة فعالة واقتصادية في مختلف أرجاء إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى مكافحة اَفات الصحة العامة. كما أن المركز لا يألو جهداً لتوعية سكان الإمارة بأهمية الحفاظ على البيئة وتشجيعهم على ممارسة وتبني السلوك البيئي السليم، الذي من شأنه دفع عجلة التنمية المستدامة.