«أبل» تحظر «إيبك جيمز».. تصعيد جديد في «معركة العمولة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت «أبل» حساب «إيبك جيمز»، ما يحرم الشركة المطورة لـ«فورتنايت» من القدرة على تطوير تطبيقات لمستخدمي «آيفون» وغيرها من منتجات المجموعة الأمريكية العملاقة التي حظرت أخيراً التطبيق الخاص بلعبة الفيديو الشهيرة.

وقالت «أبل» في بيان «نشعر بخيبة أمل لأننا اضطررنا لإغلاق حساب إيبك جيمز على متجر آب ستور. لقد عملنا مع فريقهم لسنوات طويلة على عمليات إطلاق وإصدارات».

وتتواجه الشركتان منذ أسبوعين أمام المحاكم وفي الصحافة على خلفية عمولة تتقاضاها «أبل» على عمليات الشراء التي ينفذها مستخدمو «فورتنايت» عبر متجر «آب ستور» الإلكتروني الذي يشكّل ممراً إلزامياً لتحميل التطبيقات على كل الأجهزة المصنعة من «أبل».

وكانت قاضية في كاليفورنيا قررت الاثنين أن «أبل» لا يمكنها إقصاء «إيبك جيمز» عن برنامجها للمطورين، لكنها أيّدتها في سحب لعبة الفيديو من متجر التطبيقات الإلكتروني.

وقالت القاضية إن «إيبك جيمز» تبدو نفسها في وضع صعب بعد انتهاك بنود عقدها مع المجموعة الأمريكية العملاقة في مجال التكنولوجيا.

وتماشياً مع قرار القاضية، لم تحظر «أبل» ولوج «إيبك جيمز» إلى برنامج لمطوري البرمجيات لا مفر من استخدامه لتشغيل منصتها «أنريل إنجن» لتطوير ألعاب الفيديو التي يستخدمها زبائن كثر لدى الشركة خصوصاً الاستوديوهات.

وتدور المعركة بين الجانبين على نسبة العمولة البالغة 30% التي تقتطعها «أبل» من إيرادات الشركات التي تعرض تطبيقاتها في متجر «آب ستور» لمستخدمي هواتف «آيفون» وأجهزة «آي باد» اللوحية.

وتصف «إيبك جيمز» هذه العمولة بأنها «استبدادية». وهي حاولت أخيراً الالتفاف على نظام الدفع المدمج بنظام تشغيل «آي أو أس» في آخر تحديثات «فورتنايت»، غير أن «أبل» سارعت إلى سحب اللعبة الواسعة الانتشار من متجرها الإلكتروني.

وتقدمت «إيبك جيمز» بدعوى قضائية ضد «أبل» بتهمة استغلال الموقع المهيمن.

وأوضحت «أبل» الجمعة أن «المحكمة أوصت بأن تمتثل إيبك جيمز لقواعد آب ستور بانتظار حل المسألة القضائية، وهي قواعد اتبعوها لسنوات إلى أن أوجدوا هذا الوضع. لكن إيبك رفضت ذلك».

وأضافت المجموعة «هذا ليس عادلاً لباقي المطورين على آب ستور، كما أنه يضع الزبائن في صلب معركتهم. نأمل في أن نتمكن من معاودة التعاون مجدداً في المستقبل، غير أن الأمر متعذر حالياً».

وتؤكد «إيبك جيمز» من ناحيتها أن معركتها هي «من أجل المبدأ» وباسم حرية المطورين واللاعبين.

وقالت الشركة إن «أبل» تطالب إيبك بالرجوع إلى نسخة فورتنايت التي تستخدم حصراً نظام الدفع التابع لـ«أبل». هذه دعوة لجعل إيبك متواطئة مع أبل في الإبقاء على هيمنتها على العمليات المالية عبر نظام «آي أو أس». (أ ف ب)