شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في الجزائر، اليوم السبت، عن رصد هزة أرضية بقوة 4.2 على مقياس ريختر في ولاية تيبازة الجزائرية. وبحسب صحيفة "النهار أونلاين" الجزائرية، فإن الهزة الأرضية استمرت لمدة 10 دقائق. Advertisements ولم تعلن السلطات حتى الآن عن أية خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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