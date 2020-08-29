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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روبوت صغير يمد مرضى كورونا بالشجاعة في المكسيك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
يتنقل روبوت صغير بين الغرف لتفقد مرضى كوفيد-19 في أحد مستشفيات مكسيكو ومدّهم بالدعم النفسي، مقللا احتمالات انتقال العدوى إلى أفراد الطواقم الطبية.
ويقول الإنسان الآلي البالغ طوله 140 سنتيمترا ووزنه 37 كيلوغراما "مرحبا! أنا الروبوت الصغير لالوتشي. ما اسمك؟"، قبل أن يؤدي دور صلة الوصل بين المريض ومعالجة نفسية.
وتتيح شاشة موضوعة على الجزء العلوي من الروبوت التواصل بين الجانبين مع تفادي مخاطر الإصابة الناجمة عن الاحتكاك الجسدي.
وتوضح أخصائية علم النفس العصبي لوسيا ليديسما في "مستشفى 20 نوفمبر" لوكالة فرانس برس أن الروبوت "ينتقل بمفرده وهو يتيح إقامة علاقة بين المريض وأقربائه، كما يسمح بالتواصل مع الطاقم الطبي".
وتشير المسؤولة عن استراتيجية مكافحة فيروس كورونا المستجد في المستشفى ساندرا مونيوز إلى أن هذه الخدمة الجديدة "مفيدة لنا على صعيد صحة المريض الذهنية".
بدأت الاستعانة بالروبوت في المستشفى في يوليو بصفته "معالجا مساعدا" في قسم العناية بمرضى كوفيد-19.
وبالإضافة إلى دوره كصلة وصل، يصدر الروبوت أصواتا مهدئة للأعصاب لتخفيف الضغط النفسي الناجم عن عزلة المرضى.
كما أن الروبوت المصنّع في المكسيك مزود تكنولوجيا التعرف على الوجوه ويتنقل بالاستعانة بأجهزة استشعار.
وسجلت المكسيك التي تعد 128 مليون نسمة، حوالي 580 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ونحو 63 ألف وفاة، ما يجعلها ثالث أكثر بلدان العالم تضررا بالوباء بعد الولايات المتحدة والبرازيل.
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