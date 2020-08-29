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ثمانيني يقتل زوج ابنته بسكين في ألمانيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

ثمانيني يقتل زوج ابنته بسكين في ألمانيا

متابعات_ الخليج 365

فتحت السلطات الألمانية تحقيقا مع رجل يبلغ من العمر 84 عاما بعدما سدد طعنات قاتلة لزوج ابنته.

 

وذكرت الشرطة والادعاء العام اليوم السبت أن التحقيقات الأولية أظهرت أن شجارا وقع بينهما في مبنى سكني بمدينة فيشتلبرج جنوبي ألمانيا.

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وبحسب البيانات، هاجم المسن زوج ابنته البالغ من العمر 65 عاما بسكين، ولم يتمكن طبيب الإسعاف من إنقاذ حياة الرجل المصاب في مكان الواقعة.

 

ولم تُعرف بعد خلفيات الواقعة.

 

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