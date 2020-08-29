فيديو.. رقصوا فى المستشفى.. لبنانية تفيق من غيبوبة بعد 3 أسابيع من انفجار المرفأ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استيقظت مريضة من غيبوبة استمرت 3 أسابيع إثر إصابتها بعد انفجار مرفأ بيروت فى 4 أغسطس الجارى، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لها بعد استيقاظها ورقصها مع الأطباء والممرضين محتفلة بذلك، فى أحد مستشفيات العاصمة بيروت. Advertisements في الفيديو التالي نستعرض تفاصيل القصة..

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