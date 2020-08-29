شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس السيادى السودانى يتعهد بتوفير احتياجات متضررى السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه رئيس مجلس السيادة الانتقالى القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبدالفتاح البرهان، بإنشاء غرف طوارئ خاصة لترتيب مساعدات القوات المسلحة لمتضرري السيول والفيضانات متعهدا بتوفير احتياجاتهم، وذكر مركز الإعلام العسكري، اليوم السبت، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي تفقد متضرري السيول والفيضانات بمنطقة الكلاكلة (جنوب الخرطوم). ورافق البرهان في الجولة، رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، وقادة المنطقة العسكرية المركزية، وسلاح المهندسين، وشركة "زادنا" العالمية.

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