شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية تعلن انخفاض نسبة الوفيات بفيروس كورونا لـ 3% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة العراقية رياض الحلفي، اليوم السبت، إن نسبة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد انخفضت إلى 3%. وأضاف الحلفي - في تصريحات نقلتها قناة "السومرية نيوز" - أن العراق سيشهد "هجمة جديدة" لكورونا خلال فترة التقلبات الموسمية، وأشار إلى أن انخفاض الوفيات جراء الفيروس بنسبة 3%، أكد أن هزيمة الفيروس طبياً لا تتم إلا بوجود اللقاح أو الاستمرار لحين الوصول للمناعة الجماعية.

وسجل العراق حتى الآن أكثر من 224 ألف إصابة بفيروس كورونا، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 6000 حالة.



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