جعجع يبحث مع سفير السعودية التطورات في لبنان

بيروت/الخليج 365

بحث رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، السبت، مع سفير الرياض لدى بيروت وليد بخاري، تطورات الوضع في لبنان.

جاء ذلك في لقاء جمعهما بمقر الحزب في معراب (شمال)، وفق ما أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام (رسمية).

وذكرت الوكالة أنهما تناولا آخر التطورات الإقليمية والمحلية على مدار ساعة ونصف، دون تفاصيل أخرى.

وحضر اللقاء النائب عن كتلة "الجمهورية القوية" بيار بو عاصي.

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ويأتي اللقاء في وقت يعيش فيه لبنان أزمة على وقع انفجار مرفأ بيروت، وما تبعه مع تأثيرات على الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.

وتمتنع دول إقليمية وغربية، بينها السعودية، عن مساعدة لبنان ماليا، لعدم رضاها عن حكومة دياب، وفق تقارير إعلامية محلية.

وحكومة دياب التي استقالت بعد انفجار المرفأ، متهمة بالخضوع لهيمنة "حزب الله"، حليف إيران والنظام السوري، وهو ما يحول دون حصول بيروت على مساعدات مالية خارجية، خاصة من السعودية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.