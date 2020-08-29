وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية

كشفت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع” ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، والجبيل، والدمام، وجازان.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: المستشار ثالث إستراتيجية المصب (الرياض)، أخصائي أول البرامج والتطبيقات (الجبيل)، ممثل خدمة العملاء (الدمام)، أخصائي أول تطوير مستودعات الأعمال (الرياض)، مشرف ورشة اللحام والتصنيع (الجبيل)، مستشار الذكاء التنافسي (الرياض).

ويأتي ذلك بالإضافة إلى: مفتش مراقبة الجودة (الرياض)، فني المعايرة (الجبيل)، فني ضمان الجودة (الجبيل)، أخصائي صيانة (جازان)، مهندس ديناميكيات الموائع الحسابية (الجبيل)، أخصائي تدريب (الجبيل)، محلل أول الأمن (الرياض)، محلل ثاني الأمن (الجبيل)، أخصائي أول سلسلة التوريد (الجبيل).

وأشارت الشركة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 أغسطس 2020م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنــــــــــــــــا.