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وتابع أن "أي تدخل في عمل اللجنة الدستوریة مرفوض، وهذا ما تم الاتفاق علیه مسبقا بین السوریین"، مؤكدا أن "دور الولایات المتحدة لم یكن أبداً إیجابیاً بل کان دوراً یعمق الأزمة فی سوریا".
وأكد خاجي، أن "ادعاء الأمريكیین بأن إیران تسلح أطرافا في سوریا هو "افتراء کاذب"، بل إن واشنطن هي من تسلح أطرافا بشرق الفرات، ویدعمون طرفین في المنطقة داعش والكیان الصهیوني". وقال: "الأوروبیون الذین کانوا دائماً یتخذون مواقف داعمة للأمريكیین یحاولون حالیاً الابتعاد عنها".
كانت هذه تفاصيل خبر إيران ترد على أمريكا بشأن "تسليح أطراف في سوريا" وتكشف سبب تدخلها في الأزمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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