وزير خارجية بريطانيا يكشف بأنه تخرج من جامعة فلسطينية..فيديو

وخلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، عبر راب عن سعادته للعودة للجامعة التي تخرج فيها قبل 22 عاما.

هذا وقال راب، إن بريطانيا تدعم حل الدولتين لإقرار السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وجاء ذلك خلال لقائه رئيس الحكومة الفلسطينية ، يوم الثلاثاء، حسبما ذكر على صفحته الرسمية على "تويتر".

وقال راب "نؤكد على روح الصداقة بيننا، ونؤكد أن بريطانيا تدعم حل الدولتين الذي يقود لإقرار سلام دائم بين الجانبين".

ويجري دومينيك راب لقاءات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث سبل استئناف الحوار بين الطرفين.